Fin de semana largo: complicado retorno en las rutas del país

Filas de más de tres kilómetros en zona de Ypacaraí se pudo observar en la tarde de este domingo. Las personas que salían de Asunción contaban con una sola cabina habilitada en el peaje, mientras que seis estaban trabajando para el retorno a la capital.

Largas filas de ambos lados en el Peaje de Ypacaraí sorprendió a más de uno en la ruta. Si bien, los que ingresaban a Asunción lo hacían con más rapidez, la fila para salir de la capital era de kilómetros, según se observa en los videos.

Lea más: Estos son los feriados que quedan para el 2025

Penosa vuelta por la ruta más cara del país: Ecovía

Quienes utilizaron la Ecovía para el retorno, luego del feriado largo, también formaron una larga fila en horas de la tarde.

En esta zona, se complicó para quienes ingresaban al departamento central y a la capital del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En medio del tránsito complicado, un camión de gran porte habría perdido el freno y terminó en el esteral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp