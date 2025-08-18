Parque Carlos Antonio López: Essap limpia reservorios y vecinos cuestionan desperdicio de agua

La limpieza del reservorio consiste en vaciar el lugar y manguerear con mucha presión para lograr el objetivo. Se calcula que tiene una capacidad para 6000 m³, unos seis millones de litros. Pobladores de la zona cuestionan el desperdicio de tanta agua con cada limpieza.

Jorge Morán, jefe del bloque de trabajo indicó que en la noche de este lunes se procedió a la limpieza del reservorio y que se realiza de la misma manera una vez al año.

Indica que el reservorio se encuentra operativo y que la limpieza sirve para el eliminar sedimentos que se van acumulando con el tiempo.

“La limpieza total consiste en vaciar por completo y con agua a presión se limpia las paredes, el piso”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Explicó que cuando el agua bombeada a la red supera el consumo, se acumula en el reservorio y cuando pasa al contrario, cuando el consumo supera al agua bombeada, entonces el agua sale de este reservorio a la red.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Essap niega deudas con la Municipalidad de Asunción

El trabajo dura más o menos cuatro horas y el reservorio quedaría operativo en unas seis horas, donde se vuelve a cargar y después se habilita.

Reclamo de vecinos

Carlos Morales, poblador del barrio Sajonia y usuario del parque, manifestó su mal estar con la cantidad de agua derramada y pide al Municipio asunceno que lo utilice para regar las plantas y hermosear el sitio.

Comentó que la semana se realizó el mismo procedimiento en la zona conocida como “montañita” dentro del parque.

Recordó que en la década del 80, el reservorio era muy utilizado para abastecer de agua a la zona.