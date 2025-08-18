Tres personas golpeadas tras salida de pista en competencia de autos locos en San Bernardino

El organizador del evento, Joaquín Serrano, confirmó que se produjeron dos salidas de pista durante el recorrido, aunque destacó la rápida asistencia médica en el lugar.

“Sí, tuvimos dos autos que salieron de pista y por suerte nada pasó a mayores. Todo estuvo controlado por los doctores y nuestras ambulancias, que reaccionaron de inmediato”, explicó.

Por su parte, el director del Instituto de Previsión Social (IPS) de San Bernardino, doctor Carlos Leiva, informó que en total fueron atendidos tres pacientes que resultaron con lesiones leves. “Recibimos a una mujer de 56 años, un hombre de 65 años y una beba de un año y seis meses. Todos presentaron golpes, fueron estabilizados y posteriormente dados de alta en el mismo día”, detalló.

El evento, que congregó a familias enteras en torno a la creatividad de los particulares vehículos construidos con materiales reciclados y decoraciones llamativas, transcurrió en un ambiente festivo pese al gran susto que se tuvo.

Serrano remarcó que la organización dispuso de médicos y ambulancias a lo largo del recorrido, lo que permitió una rápida reacción. Asimismo, aseguró que en ediciones futuras se reforzarán las medidas de seguridad para evitar situaciones similares.

La competencia de autos locos en San Bernardino se ha convertido en un atractivo turístico y cultural que cada año atrae a más participantes y visitantes. Sin embargo, el incidente de este domingo deja la reflexión sobre la importancia de garantizar mayor protección al público en este tipo de espectáculos masivos.