Ingenio sobre ruedas: los “autos locos” conquistaron San Bernardino

Desde las 10:00 de la mañana la avenida Wenceslao López estuvo repleta de familias que llegaron con tereré y sombrillas en mano para no perderse el espectáculo.

En el evento se pudo apreciar desde autos inspirados en películas como “Mad Max”, pasando por dibujos animados como “Las Chicas Superpoderosas”, hasta homenajes a símbolos profundamente paraguayos, como el histórico tren y los colectivos de Asunción, decorados con llamativos colores.

La cita correspondió a la tercera fecha del Campeonato Nacional de Autos Artesanales sin Motor, que anteriormente recorrió ciudades como Caaguazú, Paraguarí, Ciudad del Este, Encarnación y Villarrica.

En esta edición, participaron equipos provenientes de Fernando de la Mora, Limpio, Itauguá, Asunción, San Lorenzo, Eusebio Ayala y otras localidades.

Más de 90 autos

En total, más de 90 autos locos se lanzaron a la avenida con propuestas cargadas de humor, reciclaje y mucha creatividad.

Cada equipo sorprendió con diseños insólitos, desde naves espaciales improvisadas hasta coloridos carritos temáticos, que arrancaron carcajadas y aplausos del público.

Más allá de la competencia, el encuentro fue en una verdadera fiesta popular: familias enteras animando desde las veredas, niños entusiasmados por tomarse fotos con los autos y turistas que no querían perderse la postal más divertida de San Bernardino.

En el evento no solo se premió a los mejores diseños, sino que también se celebró la inventiva paraguaya, el trabajo en equipo y la alegría compartida al aire libre.

La seguridad estuvo a cargo de la Comisaría local y de la Patrulla Caminera, que acompañaron el desplazamiento de los vehículos y ordenaron el tránsito en la ruta principal, garantizando que la fiesta transcurriera sin inconvenientes.

Con música, aplausos y fotografías, los “autos locos” demostraron una vez más que la imaginación no tiene freno y que San Bernardino puede ser escenario de un espectáculo único, donde la tradición y la originalidad se encuentran sobre ruedas.