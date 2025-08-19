Nacionales

Aparatoso accidente de tránsito sobre Mariscal López

De milagro se salvó la conducta de un vehículo tras colisionar contra un semáforo sobre la avenida Mariscal López, frente al Shopping Pinedo.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 01:14
La conductora del vehículo salió ilesa.
La conductora del vehículo salió ilesa.

El accidente de tránsito ocurrió sobre la avenida Mariscal López, a la altura del Shopping Pinedo, en la ciudad de San Lorenzo. La conductora del vehículo fue trasladada a un centro asistencial

El suboficial Salustiano Cardozo de la Policía Nacional, indicó que el vehículo circulaba por la mencionada avenida con dirección a Fernando de la Mora.

La conductora habría “pisado” el cordón del paseo central, colisionó por el semáforo, habría dado una vuelta, hasta parar en la vereda del centro comercial, manifestó.

La mujer fue identificada como Diana Beatriz Moreira (26), viajaba sola y fue trasladada al Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: San Pedro: Domingo trágico deja cuatro fallecidos, tres en accidentes de tránsito

“Por suerte nadie esperaba colectivo en la parada”, resaltó el agente policial.

El accidente de tránsito ocurrió frente al Shopping Pinedo.
El accidente de tránsito ocurrió frente al Shopping Pinedo.

Por su parte el capitán de bomberos de Fernando de la Mora, Pablo Tapia, manifestó que cuando llegaron el vehículo se encontraba en la vereda del Shopping.

“La conductora se encontraba fuera del habitáculo, procedimos a asistirla, sólo presentaba golpes, estaba consiente”, especificó.

Enlace copiado