Aparatoso accidente de tránsito sobre Mariscal López

El accidente de tránsito ocurrió sobre la avenida Mariscal López, a la altura del Shopping Pinedo, en la ciudad de San Lorenzo. La conductora del vehículo fue trasladada a un centro asistencial

El suboficial Salustiano Cardozo de la Policía Nacional, indicó que el vehículo circulaba por la mencionada avenida con dirección a Fernando de la Mora.

La conductora habría “pisado” el cordón del paseo central, colisionó por el semáforo, habría dado una vuelta, hasta parar en la vereda del centro comercial, manifestó.

La mujer fue identificada como Diana Beatriz Moreira (26), viajaba sola y fue trasladada al Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: San Pedro: Domingo trágico deja cuatro fallecidos, tres en accidentes de tránsito

“Por suerte nadie esperaba colectivo en la parada”, resaltó el agente policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte el capitán de bomberos de Fernando de la Mora, Pablo Tapia, manifestó que cuando llegaron el vehículo se encontraba en la vereda del Shopping.

“La conductora se encontraba fuera del habitáculo, procedimos a asistirla, sólo presentaba golpes, estaba consiente”, especificó.