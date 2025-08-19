Horqueta: hurtan alimentos, electrodomésticos y equipo de cocina de una institución educativa

La directora de la institución educativa, María Estelvina Godoy Alvarenga, de 43 años, denunció que se hurtaron 17 paquetes de carne porcina, frutas y verduras. También desaparecieron varios kilos de provisiones varias, una licuadora, un multiprocesador, una garrafa de 13 kilos, cubiertos varios, una hervidora, un termo, una olla,entre otros.

Además los delincuentes se llevaron tres focos led que iluminaban el corredor del colegio.

De acuerdo a lo mencionado por la directora, la encargada de la cocina María Angélica Ramírez de Núñez, de 50 años, le informó que la puerta de la cocina estaba abierta sin el candado de seguridad.

La cocinera ingresó a la sala para verificar, encontrando el candado de seguridad de la puerta violentado y al lado el hierro utilizado supuestamente para forzar la cerradura.

La directora mencionó que lo ocurrido es un perjuicio enorme para la institución porque todo lo hurtado era utilizado para beneficio de los 422 alumnos que acuden a este establecimiento educativo que cuenta con circuito cerrado.