Nacionales

Horqueta: hurtan alimentos, electrodomésticos y equipo de cocina de una institución educativa

Según la denuncia presentada en la Comisaría 3ª, ubicada en la ciudad de Horqueta, fueron hurtadas del colegio nacional Jorge Sebastián Miranda frutas, verduras, carne porcina y varios electrodomésticos; utensilios y equipo de cocina. Todo era utilizado para el programa Hambre Cero y el hecho habría ocurrido entre el domingo y ayer en el colegio ubicado en el barrio Las Palmas.

Por Aldo Rojas
19 de agosto de 2025 - 10:12
Foto
La puerta de la cocina fue violentada entre el domingo y el lunes último, según la denuncia. (Foto gentileza).

La directora de la institución educativa, María Estelvina Godoy Alvarenga, de 43 años, denunció que se hurtaron 17 paquetes de carne porcina, frutas y verduras. También desaparecieron varios kilos de provisiones varias, una licuadora, un multiprocesador, una garrafa de 13 kilos, cubiertos varios, una hervidora, un termo, una olla,entre otros.

foto
Algunos de los elementos utilizados en la cocina no fueron llevados por los delincuentes que dejaron en el patio una garrafa, una olla entre otros utensilios. (Foto gentileza).

Además los delincuentes se llevaron tres focos led que iluminaban el corredor del colegio.

Lea más: Hurtan alimentos del programa Hambre Cero de la cocina de una escuela

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo a lo mencionado por la directora, la encargada de la cocina María Angélica Ramírez de Núñez, de 50 años, le informó que la puerta de la cocina estaba abierta sin el candado de seguridad.

La cocinera ingresó a la sala para verificar, encontrando el candado de seguridad de la puerta violentado y al lado el hierro utilizado supuestamente para forzar la cerradura.

Foto
La denuncia del hurto fue realizada en la Policía Nacional, los agentes llegaron hasta el lugar del hecho. (Foto gentileza)

La directora mencionó que lo ocurrido es un perjuicio enorme para la institución porque todo lo hurtado era utilizado para beneficio de los 422 alumnos que acuden a este establecimiento educativo que cuenta con circuito cerrado.

Enlace copiado