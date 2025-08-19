Nacionales

Lapachos estallan en flor en Central

NUEVA ITALIA. Los lapachos rosados estallan en flores y, según el dicho popular, presagian el fin de los días fríos y la cercanía de la estación más bella: la primavera. Varias ciudades de Central se encuentran teñidas de rosa. Estos árboles ofrecen todo su esplendor y brillo en esta época del año, y en algunas zonas el blanco hace su aparición.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
18 de agosto de 2025 - 15:43
Los lapachos rosados perfuman la ciudad de San Antonio.
Hace unas semanas que el lapacho o tajy nos regala todo su color y esplendor, y para muchos es el anuncio de la llegada de la primavera y la despedida de la temporada de frío.

En la mayoría de las ciudades del departamento Central, las copas de los árboles se tiñen de rosa y, con su suave aroma, perfuman el ambiente.

El color rosado del lapacho alegra la vista. Con la caída de las flores se forman alfombras en el suelo.
Los distritos de San Antonio, Nueva Italia y Villa Elisa se tiñen de los colores rosado y blanco del tajy.

Estas verdaderas postales que nos regala la naturaleza se disfrutan arriba y abajo, porque cuando caen dibujan alfombras en el suelo.

El templo San Antonio de Padua, de la ciudad homónima, está rodeado de árboles de tajy florecidos. En el fondo, el río Paraguay completa el paisaje.
En algunas localidades, las autoridades motivan a los ciudadanos a plantar estos árboles nativos y, tras la floración, las semillas se esparcen para dar nacimiento a otros ejemplares.

Cierto o no lo de la creencia popular sobre el fin de los días de frío, el tajy, con su aroma y color, nos abriga el alma.

Las calles y avenidas de la localidad de Nueva Italia están adornadas por lapachos rosados en flor.
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia aún días de bajas temperaturas antes del ingreso de la estación de las flores.

Este ejemplar de tajy blanco luce todo su esplendor en una calle de Villa Elisa.
