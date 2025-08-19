Lapachos estallan en flor en Central

Hace unas semanas que el lapacho o tajy nos regala todo su color y esplendor, y para muchos es el anuncio de la llegada de la primavera y la despedida de la temporada de frío.

En la mayoría de las ciudades del departamento Central, las copas de los árboles se tiñen de rosa y, con su suave aroma, perfuman el ambiente.

Los distritos de San Antonio, Nueva Italia y Villa Elisa se tiñen de los colores rosado y blanco del tajy.

Lea más: Fina estampa paraguaya: maravillosos lapachos en flor dan la bienvenida a la primavera

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas verdaderas postales que nos regala la naturaleza se disfrutan arriba y abajo, porque cuando caen dibujan alfombras en el suelo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En algunas localidades, las autoridades motivan a los ciudadanos a plantar estos árboles nativos y, tras la floración, las semillas se esparcen para dar nacimiento a otros ejemplares.

Cierto o no lo de la creencia popular sobre el fin de los días de frío, el tajy, con su aroma y color, nos abriga el alma.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia aún días de bajas temperaturas antes del ingreso de la estación de las flores.