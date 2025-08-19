Pedaleando la historia: La Gesta Vapor Cué Bicitour invita a descubrir la Cordillera

Sandra Fernández, una de las propulsoras del evento, explicó que el proyecto se enmarca dentro de las actividades por el Sesquicentenario de la Epopeya Nacional de 1864-1870.

Señaló que esta será la quinta edición del Bicitour, y que lo hacen teniendo en cuenta que este año se recuerdan 156 años de la gesta de Vapor Cué.

Resaltó que el propósito es acercar la historia a los jóvenes a través de un recorrido especial, al mismo tiempo de promover el ciclismo como práctica deportiva saludable y dar a conocer los diversos atractivos del interior del país.

Detalló que la actividad es organizada por el Centro Histórico Cultural “Sapucái” y la Cabaña Yhaguy Costa Espacio Turístico-Cultural.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fernández agregó que con esto se busca dar a conocer los sitios históricos de la Campaña de la Cordillera y revivir los hechos ocurridos en la emblemática gesta de Vapor Cué.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El recorrido partirá a las 8:00 desde la Cabaña Yhaguy Costa, en Mbocayaty del Yhaguy, para atravesar las pintorescas compañías de Llanes, Ensenada y Río Negro, hasta llegar al Parque Nacional Vapor Cué. Allí, los participantes serán recibidos por un representante de la Armada Paraguaya, quien compartirá una reseña sobre los acontecimientos ocurridos en el río Yhaguy, evocando la valentía y la epopeya de los combatientes paraguayos.

Tras la charla, los ciclistas podrán recorrer el Parque y su Museo, admirando no solo la riqueza natural de la zona, sino también los vestigios y recuerdos que mantienen viva la memoria local.

La jornada culminará con el regreso a la Cabaña Yhaguy Costa, donde las familias tendrán la oportunidad de disfrutar de un día de campo, compartir experiencias, degustar sabores típicos y convivir en un entorno privilegiado.

La Gesta Vapor Cué Bicitour no es solo un evento deportivo, sino también es como una enseñanza cultural que ya se ha vuelto tradicional en la zona y promueve la memoria histórica, el turismo interno y el contacto con la naturaleza.

Conectar con la historia

Cada pedalada será un viaje al pasado, una oportunidad para que los visitantes puedan conectar con la historia y descubrir la Cordillera desde otra perspectiva: entre caminos rurales, paisajes verdes y la emoción de recorrer los mismos senderos que fueron testigos de hechos que marcaron al país.

La invitación queda abierta a quienes deseen sumarse, ya sea como ciclistas o como acompañantes que busquen disfrutar de la naturaleza y la historia.

Lea más: Tres ciudades de Cordillera para hacer turismo interno