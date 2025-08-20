Cómo identificar un billete falso en tres pasos

Luego de que una persona intentara “hacer pasar” un billete falso de G.100.000 en un comercio pequeño de la ciudad de Luque, se encendieron de nuevo las alarmas. La Dirección Contra Hechos Punibles y Financieros de la Policía Nacional explica cómo verificar en tres pasos.