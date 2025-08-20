Cómo identificar un billete falso en tres pasos

Con sólo tres pasos se puede verificar si un billete es falso, señala el subcomisario Ángel Vera de la Dirección Contra Hechos Punibles y Financieros de la Policía Nacional. En esta nota te contamos cuáles son y cómo hacer.
Las denominaciones de los billetes falsos que estarían circulando sonde G. 100.000, G. 50.000 y G. 20.000.
Identificar billetes falso en tres pasos
- Tocar: con el tacto se siente una textura diferente.
- Mirar: en uno de los lados se invierte más, la cintilla utilizada es muy parecida al genuino.
- Girar: en el original, a trasluz, se observa la marca de agua que replica el rostro de la denominación en la parte derecha del billete en color bitonal, el falso es distorsionado.
En caso de ser víctima de estafa, se puede contactar con el Sistema de Emergencias 911 o a la Dirección Contra Hechos Punibles y Financieros de la Policía Nacional a la línea baja 021 443-126.