Video: cae un hombre que transportaba 100 kilos de marihuana en motocarro en PJC

La operación encabezada por la fiscal antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, y efectuada por agentes especiales del Departamento Regional N° 1 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), se realizó en horas de la tarde de este miércoles en la vía pública de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El procedimiento arrojó como resultado el decomiso de un total de 100 kilos de marihuana prensada, distribuidos en 125 paquetes, según un boletín emitido por la cartera antidrogas. Los intervinientes igualmente detuvieron a Luis Miguel Peruchi Mieres, paraguayo de 39 años, e incautaron el vehículo utilizado para transportar el estupefaciente cuyo destino sería el mercado brasileño, según consideran los antidrogas.

Pérdida para los narcos sería de unos 15.000 dólares

Según estimaciones realizadas por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el operativo realizado evitó ganancias por unos 15.000 dólares para los narcotraficantes. “Con esta acción se evitó un lucro de aproximadamente 15.000 dólares para la estructura criminal responsable”, señalaron desde el ente rector en materia de lucha contra el narcotráfico de nuestro país.

Todo lo incautado fue llevado a la base de la Senad en Pedro Juan Caballero al igual que el detenido Luis Miguel Peruchi Mieres quien será imputado por narcotráfico por parte de la fiscal antidrogas de turno de Amambay Rossana Coronel y se requerirá que guarde prisión en la Penitenciaría Regional de esta ciudad, según informaron fuentes del Ministerio Público.