San Lorenzo: vecinos quieren recuperar una plaza

Pobladores del barrio San Miguel, de la localidad de San Lorenzo, departamento Central, luchan para recuperar una plaza para que los niños de la comunidad tengan un lugar de sano esparcimiento.

Los afectados indicaron que nunca pudieron hermosear ni equipar el predio, debido a que el club 4 de Octubre de la liga sanlorenzana utilizaba la plaza como cancha, hasta que en 2011 salió una orden de desalojo, que hasta el momento no se ejecutó.

Actualmente, existe una medida de urgencia de no innovar sobre el inmueble, pero desde febrero pasado, el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de San Lorenzo otorgó el predio a una escuela de fútbol.

Los lugareños lamentaron la actitud de las autoridades de la comuna, que priva a los niños de tener un espacio público donde puedan pasar momentos de distracción y practicar deportes.

“Mucho luchamos para sacar al club 4 de Octubre, y ahora la municipalidad cedió el predio a una escuela de fútbol, con más de 100 alumnos que vienen todos los días, mientras, los niños del barrio no tienen dónde ir para jugar”, lamentó una vecina.

La mencionada entidad deportiva exige el pago de una indemnización por supuestas mejoras, pero en el predio solo existen dos arcos, indicaron los lugareños.

Comisión de fomento para hermosear

La comunidad cuenta con una comisión de fomento que trabaja para hermosear y equipar la plaza para los niños de la zona, pero nada pueden hacer por la presencia de la mencionada entidad deportiva infantil.

Por su parte, el director de Comisiones Vecinales de la Municipalidad, Aldo Melgarejo, señaló que el caso se encuentra en poder de los asesores jurídicos de la municipalidad.

“Existe un litigio judicial y estamos trabajando con la asesoría jurídica para finiquitar el caso, y los propios vecinos siguen de cerca el tema”, explicó el funcionario de la comuna local.

Reconoció que el juez de faltas de la municipalidad otorgó el permiso a la escuela de fútbol para usar el predio. Para mañana está prevista una reunión en la municipalidad para tratar el caso, anunció.