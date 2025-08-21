Nacionales

Paraguarí: tras manifestación, vecinos logran arresto domiciliario para imputado por abuso y denuncian “injusticia”

PARAGUARÍ. Vecinos del asentamiento Santo Domingo de este distrito se manifestaron frente a la Circunscripción Judicial local para solicitar que Aníbal Guerrero González (54), imputado por el supuesto hecho de abuso sexual en niños, no sea enviado a prisión. Tras la insistencia de los vecinos, la jueza dictó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y ordenó arresto domiciliario.

Por Emilce Ramírez
21 de agosto de 2025 - 15:15
Vecinos del asentamiento Santo Domingo claman justicia para un hombre de 54 años.
El imputado, que tenía orden de captura por el supuesto hecho de abuso sexual en niños, se presentó ayer en la Comisaría Primera de Paraguarí y hoy se puso a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

En el Poder Judicial, Aníbal Guerrero González (con campera marrón) aguarda la decisión de la jueza Digna Ocampos.
Tras escuchar la declaración del imputado y de los vecinos que clamaban justicia para el hombre, la jueza dictó el A.I. N.° 611/2025, mediante el cual suspende la ejecución de la prisión preventiva y ordenó arresto domiciliario para Aníbal Guerrero. Piden también que se cambie la carátula del caso.

Los manifestantes expresaron su temor de que se cometa una injusticia con Guerrero González, de quien aseguran que es un vecino trabajador y respetuoso. Piden al Ministerio Público una investigación exhaustiva, alegando que el caso podría estar relacionado con una denuncia contra la familia de la supuesta víctima.

José Luis Torres asegura que el vecino es inocente.
La denuncia por abuso sexual fue radicada el 30 de julio en la Unidad Penal N° 1, a cargo de la fiscal Milena Basualdo. Según la declaración en cámara Gesell de la menor de 10 años, el imputado la habría llamado a su casa mientras jugaba cerca de su vivienda y allí le habría mostrado sus genitales. Sin embargo, los vecinos cuestionan esta versión.

Vecinos piden cambio de carátula del hecho

Uno de los manifestantes, José Luis Torres, declaró frente al Palacio de Justicia que apoyar al vecino es una forma de evitar una injusticia motivada por intereses ocultos.

Otra vecina, Audelina Gavilán, relató que el procesado vive solo en el lugar desde hace 14 años y nunca ha faltado el respeto a nadie.

Víctor Ferreira, contratista de albañilería, también defendió al imputado, describiéndolo como un hombre trabajador y respetuoso. Consideró que la acusación es una injusticia, descartando que Guerrero haya incurrido en abuso sexual.

Audelina Gavilán relató que el hombre vive en el asentamiento desde hace 14 años y nunca le faltó el respeto a nadie.
El hombre recibió la asistencia técnica del defensor público Hugo Servín, quien consiguió que el procesado guarde arresto domiciliario hasta que se aclare el proceso.

