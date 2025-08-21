Paraguarí: tras manifestación, vecinos logran arresto domiciliario para imputado por abuso y denuncian “injusticia”

El imputado, que tenía orden de captura por el supuesto hecho de abuso sexual en niños, se presentó ayer en la Comisaría Primera de Paraguarí y hoy se puso a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.

Tras escuchar la declaración del imputado y de los vecinos que clamaban justicia para el hombre, la jueza dictó el A.I. N.° 611/2025, mediante el cual suspende la ejecución de la prisión preventiva y ordenó arresto domiciliario para Aníbal Guerrero. Piden también que se cambie la carátula del caso.

Los manifestantes expresaron su temor de que se cometa una injusticia con Guerrero González, de quien aseguran que es un vecino trabajador y respetuoso. Piden al Ministerio Público una investigación exhaustiva, alegando que el caso podría estar relacionado con una denuncia contra la familia de la supuesta víctima.

La denuncia por abuso sexual fue radicada el 30 de julio en la Unidad Penal N° 1, a cargo de la fiscal Milena Basualdo. Según la declaración en cámara Gesell de la menor de 10 años, el imputado la habría llamado a su casa mientras jugaba cerca de su vivienda y allí le habría mostrado sus genitales. Sin embargo, los vecinos cuestionan esta versión.

Vecinos piden cambio de carátula del hecho

Uno de los manifestantes, José Luis Torres, declaró frente al Palacio de Justicia que apoyar al vecino es una forma de evitar una injusticia motivada por intereses ocultos.

Otra vecina, Audelina Gavilán, relató que el procesado vive solo en el lugar desde hace 14 años y nunca ha faltado el respeto a nadie.

Víctor Ferreira, contratista de albañilería, también defendió al imputado, describiéndolo como un hombre trabajador y respetuoso. Consideró que la acusación es una injusticia, descartando que Guerrero haya incurrido en abuso sexual.

El hombre recibió la asistencia técnica del defensor público Hugo Servín, quien consiguió que el procesado guarde arresto domiciliario hasta que se aclare el proceso.