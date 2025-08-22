¡Atención parejas! Hoy vence el plazo para presentar documentos para el casamiento comunitario

El próximo 13 de setiembre, se celebrará en Asunción el casamiento comunitario gratuito, en el marco de la campaña nacional “Paraguay se casa – Unidos por amor, protegidos por la ley”.

Hasta el momento, unas 3.000 parejas ya confirmaron su participación, una cifra récord de uniones legales, consolidando así el evento como un hito histórico en materia de inclusión y acceso a derechos.

Se recuerda a todas las parejas que contraerán matrimonio, que la fecha límite para presentar los documentos es este viernes 22 de agosto, hasta las 15:00, en la sede central del Registro del Estado Civil, ubicado en las calles Concepción entre Lapacho y Cedro, barrio Hipódromo.

Es requisito obligatorio presentar los documentos en fecha y horario establecidos. De lo contrario, no podrán participar de la ceremonia.

Este será el acto central en la Capital, pero no el único. La campaña recorre todos los departamentos del país, con ceremonias similares que acercan a miles de familias paraguayas la posibilidad de formalizar su unión de manera gratuita y con pleno respaldo legal.