Cortes programados para este sábado: sepa dónde no habrá luz

Tres zonas de Asunción y San Lorenzo serán afectadas mañana por interrupciones programadas en el suministro eléctrico debido a trabajos de cambio de conductores en líneas de media tensión, según dieron a conocer desde la ANDE.

La zona 1, ubicada en la calle Independencia Nacional, entre las avenidas Cerro León, Corrales, Itá Pirú, Paso Pucú y Cecilio Báez de Barrio Obrero, Asunción, tendrá corte de 08:00 a 18:00, por el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

La zona 2, ubicada en la calle Tte. Villamayor, entre Soldado Paraguayo, San Miguel y avenida Venezuela; como también en la calle San Miguel entre Tte. Escurra y Tte. Jara del barrio Virgen del Puerto, Asunción, tendrá corte de energía eléctrica de 09:00 a 15:00, por el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

La zona 3, ubicada en la calle Arturo González Alsina, desde La Victoria hasta El Chaparral, del barrio Santa Cruz, San Lorenzo, tendrá corte programado de 08:00 a 18:00, por el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Cortes programados de la ANDE

La unidad responsable de los trabajos es el área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Desde la ANDE recomiendan tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública. Considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Para consultas, indican que se puede llamar al (021) 537 331. Agregan que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada. Ante esta circunstancia, piden disculpas a los clientes por las molestias que eventualmente pudieran ocasionar las mencionadas interrupciones.