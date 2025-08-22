Indígenas trasladan su reclamo a la oficina regional del Indi, del departamento de Caaguazú

Anoche, aproximadamente a las 22:00, las familias de nativos partieron desde Cruce Guaicá, Santaní, rumbo al distrito de Yhú, donde se encuentran acampados desde esta madrugada, con el propósito de seguir insistiendo en la destitución del presidente del Indi, Gral. (R) Juan Ramón Benegas.

De acuerdo al informe brindado por los propios líderes que encabezan la movilización, a la llegada del grupo de aborígenes a Yhú, hubo un pequeño roce con efectivos de la Policía que custodiaban el lugar, quienes aparentemente querían impedir el acceso de la gente hasta el predio de la oficina regional, pero que, de igual forma, ingresaron a la fuerza, derribando uno de los portones de acceso.

Lea más: Nativos endurecen medida de protesta en la rotonda de la Calle 6.000 por la falta de respuesta a sus pedidosu

En lo que concierne al motivo del traslado hasta la oficina regional de Caaguazú, el líder de la comunidad La Paloma, César Dosanto, Yataity del Norte, explicó que estuvieron durante nueve días consecutivos movilizados en la Calle 6.000, realizando cortes intermitentes de la ruta en la rotonda, pero que, lamentablemente, no recibieron ninguna respuesta favorable al pedido de destitución de Benegas, por lo que resolvieron trasladarse hasta la sede de Yhú para continuar con la medida de protesta desde ese lugar.

Puntualizó que, mientras no consigan el objetivo, van a continuar con la medida de fuerza, atendiendo a que ya no se puede seguir haciendo ninguna gestión con la administración actual, debido a la falta de acompañamiento del funcionario destinado como representante de los indígenas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Falta de respeto a las comunidades<b> </b>

“Es una falta de respeto a las comunidades indígenas nombrar a una persona que no tiene ninguna preparación para ocupar el cargo, perjudicando sobremanera a toda la población de este sector, que en un 99 % se encuentra con innumerables necesidades en los asentamientos, por la incapacidad de este señor que no está haciendo absolutamente nada en favor de la mayoría de las familias indígenas”, aseveró Dosanto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Indígenas se movilizan y exigen la destitución del presidente del Indi, Juan Ramón Benegas

Por el momento, las familias de las distintas comunidades permanecerán en el predio del Indi de Yhú, en espera de que el presidente de la República, Santiago Peña, destituya a Juan Ramón Benegas, según informaron desde el lugar.