Paraguay designa como organización terrorista al venezolano Cartel de los Soles

La designación de grupo terrorista internacional fue oficializada por el decreto firmado hoy por el presidente de la Republica, Santiago Peña.

Según un comunicado reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos, “el Cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro Moros (presidente en ejercicio) y otros altos cargos del régimen de Maduro, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente al Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa”.

Por su parte, el gobierno socialista que rige en Venezuela, y que ha generado la mayor crisis de refugiados en la región en la última década, sostiene que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos.

Insignias de generales

El Cartel de los Soles, también conocido como Cartel de los Suns, es un grupo de narcotraficantes catalogado como organización terrorista por Estados Unidos, que asegura que está vinculado al Gobierno de Venezuela, según documentación de la agencia EFE.

Ecuador también respaldó esa calificación y ahora le sigue Paraguay.

Su nombre se remonta a principios de siglo, cuando en 2004 el periodista y concejal Mauro Marcano acusó al jefe de la Guardia Nacional de Venezuela Alexis Maneiro y a otros oficiales de estar involucrados en el narcotráfico.

Marcano, quien fue asesinado en septiembre de 2004, iba a efectuar la denuncia contra lo que llamó “Cartel de los Soles”, en alusión a las insignias de generales venezolanos. La afirmación de que este cartel está estrechamente ligado al Gobierno de Venezuela no es nueva.

En julio de 2005, el diario The Miami Herald publicó, en palabras de un “diplomático extranjero en Caracas, familiarizado con las operaciones antidroga”, que el Cartel de los Soles era como “un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional”.