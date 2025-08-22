San Juan Bautista: 40 parejas se casaron un una boda comunitaria

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. En total 40 parejas que dieron el sí ante Dios en una boda comunitaria en la catedral de la ciudad capital de Misiones. La celebración eucarística fue presidida por el obispo, monseñor Osmar López, y la organización de este evento estuvo a cargo por la Fundación Santa Librada.