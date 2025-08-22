San Juan Bautista: 40 parejas se casaron un una boda comunitaria

La Fundación Santa Librada decidió organizar una boda comunitaria en la capital del departamento de Misiones, donde 40 parejas dijeron: “Sí, acepto” ante Dios en la catedral de San Juan Bautista.
Alcides Martínez, uno de los coordinadores, mencionó que la citada fundación se encarga de unir parejas en todo el territorio nacional y que, desde hace seis meses, venía trabajando en esta comunidad para este evento.
Lea más: Unas 35 parejas dieron el “sí” en casamiento comunitario en Itauguá
“Con mi esposa, estuvimos coordinando un equipo de trabajo muy bueno para la preparación de una boda comunitaria, que hoy culminamos. El proceso habíamos iniciado hace seis meses con la difusión, preparación de documentos y todo lo que conlleva esta clase de evento”, señaló Martínez.
En total, son 40 parejas de diferente franja etaria que se unieron ante Dios en esta jornada. El evento fue encabezado por la Fundación Santa Librada, cuya misión es unir a parejas que no están totalmente unidas ante el Creador”, agregó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Durante su reflexión, monseñor Osmar López felicitó a las 40 parejas que decidieron unirse en matrimonio ante Dios.
“Les felicito por decidirse a celebrar delante del Señor, delante de Jesús, este amor que cada pareja está trayendo. Desde la catedral, con el párroco, estamos muy contentos por esta manifestación de amor”, dijo el obispo.