Lanzan “Gratitud, un camino hacia el crecimiento y la transformación personal”, un libro para vivir con consciencia y propósito

La sanjuanina Diana Paredes realizó el lanzamiento de su primer libro denominado “Gratitud, un camino hacia el crecimiento y la transformación personal”, donde se plasma un trabajo de investigación y vivencia de la autora, como también poemas.

En el material se destaca que, en un mundo lleno de incertidumbre y velocidad, la gratitud se presenta como un camino que ayuda a detenerse, reflexionar y conectar con lo esencial. Se plantea como un regalo que da paz, incluso en medio del caos.

El texto explica que, al compartir vivencias y reflexiones, la gratitud puede transformar las experiencias diarias en algo significativo, brindando consuelo, confianza y apoyo incondicional. Cada momento, incluso los difíciles, puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje si se lo mira con gratitud.

También señala que la gratitud va desde la introspección (mirar hacia adentro y valorar) hasta la acción (expresar y vivir agradecidos), convirtiéndose en una práctica diaria que transforma la vida y genera un cambio positivo.

El libro es presentado como una guía o compañero para quienes buscan vivir con más consciencia, amor y propósito, encontrando en cada día motivos para agradecer.

“Hoy estoy presentando mi primer libro, un material bastante interesante, ya que realicé una previa investigación desde diversos factores de la sociedad, ya sea la parte religiosa, cultural y el crecimiento personal mío tras toda la experiencia vivida en todos mis años”, indicó.

“No fue fácil, ni tampoco difícil, fue una nueva experiencia con todo mi vivir del día a día en todo este proceso. Yo estoy en el ámbito rural y recorriendo con los productores, hablando con ellos, y allí inició este proceso. También, como se sabe, hoy en día vivimos un ambiente muy negativo, por eso investigué un poco más sobre la gratitud y cómo podemos llevar eso adelante en nuestro vivir”, explicó la autora.

Son 80 páginas las que cuenta el material literario, cuya elaboración llevó un poco más de tres meses, mencionó Paredes. Además, en algunas páginas se podrán encontrar algunos poemas.

“Para la realización de este libro me inspiré en los autores de materiales de autoayuda para escribirlo. Aparte de esto, estoy ya prácticamente culminando otro libro de cuentos infantiles que habla sobre los valores. Todo este trabajo lo dedico principalmente a mis padres, quienes me apoyan incondicionalmente”, concluyó Diana Paredes