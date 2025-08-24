Cardenal paraguayo Adalberto Martínez, celebró 40 años de ordenación sacerdotal

Adalberto Martínez se ordenó como sacerdote un 24 de agosto de 1985 de manos del monseñor Sean O´Malley, entonces obispo de la Diócesis de Saint Thomas de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En una carta de conmemoración por los 40 años de ordenación sacerdotal, el elegido cardenal de Paraguay por el papa Francisco, celebró sus años al servicio de Dios y difundió un mensaje de fe y esperanza.

“Mi elección nació de la certeza de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En él encontré la fuente la fuente y la razón de mi entrega”, dice parte de la carta difundida por el purpurado.

“Reconozco mis fragilidades y pido que me sigan acompañando con su comprensión, paciencia y oración, porque el sacerdocio se fortalece en la comunión con el Pueblo de Dios, que con su fe y su cariño ayuda al pastor a crecer y servir mejor”, dice también el escrito, en donde el cardenal afirma que ha renovado su compromiso con el Señor.

Peregrinación Arquidiocesana de Catequistas

Esta mañana, también se realizó la Peregrinación Arquidiocesana de Catequistas desde la Iglesia La Encarnación hasta la Catedral Metropolitana, donde el cardenal celebró la Santa Misa.

En su homilía, Martínez lamentó que en la sociedad paraguaya, exista un “divorció entre la fe y la vida de muchos bautizados”, afirmando que el agua del bautismo aún no ha penetrado en el corazón de muchos.

“El señor Jesús quiere convertir nuestros corazones de piedra en corazones de carne”, aseveró.