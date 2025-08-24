Guardiacárcel preso tras intentar meter cocaína a un penal fue atendido por herida leve, aclaran desde el ministerio

El 19 de junio agentes penitenciarios descubrieron a su entonces compañero Julio César Gómez Vázquez quien intentó ingresar un paquete de 1,25 kg de cocaína adherido a su espalda cuando se presentó a su lugar de trabajo a las 5:45 de la mañana.

Tras esto, imputaron y procesaron al guardiacárcel que ya tenía 10 años de antigüedad en la institución, quien quedó detenido en el Centro Penitenciario Regional de Cambyretá de manera preventiva y donde, según el propio Ministerio de Justicia, se resguarda su seguridad conforme a los protocolos.

Además, desde el ministerio aclararon que el interno fue atendido el 22 de agosto de 2025 por la unidad de salud integral del establecimiento, el cual emitió un informe médico oficial que señala la presencia de una herida leve en el dedo del pie - uña encarnada -, sin otras lesiones, como también el resto del examen físico normal, sin signos de violencia.

Esta aclaración, según indicaron en el comunicado del ministerio, se dio ante publicaciones difundidas en distintos medios de comunicación y redes sociales, que hablan de supuestos hechos de tortura y detención en aislamiento denunciados por familiares de Gómez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Guardiacárcel intentó introducir cocaína al penal de Ciudad del Este

Activaron protocolo de prevención

Sin embargo, pese a que informaron de una herida leve, desde el ministerio agregan que activaron el protocolo de prevención de tortura y tratos crueles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, se han activado los protocolos de prevención de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, a fin de garantizar la transparencia y el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad”, indica el comunicado de la institución.

Según los antecedentes, en 2023, Julio Gómez denunció un esquema de narcotráfico dentro de la Penitenciaría Nacional de Ciudad del Este, supuestamente encabezado por el entonces director Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo y el coordinador general Francisco Javier Ramírez Torres, tras la que autoridades intervinieron el penal e incautaron una gran cantidad de drogas. También se logró la detención ambos funcionarios, quienes actualmente están a la espera de un juicio oral y público.

Tras esto, Gómez recibió varias amenazas contra su vida.