Nacionales

Salud mental en alerta roja: más de 840 llamadas al 155 en un mes

El Ministerio de Salud informó que la Línea de Crisis 155 recibió un total de 842 llamadas en su segundo mes de implementación, en su mayoría de adultos. Los datos muestran una importante demanda de asistencia en salud mental.

Por ABC Color
24 de agosto de 2025 - 14:01
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2320

La línea “155 Te escucha – Tu salud mental importa”, implementada por el Ministerio de Salud, atendió 842 llamadas en su segundo mes de funcionamiento, provenientes de adultos y adolescentes en todo el país.

La mayoría de las consultas, unas 831, correspondieron a adultos, con predominio en la franja de 30 a 39 años (23%) y de 20 a 29 años (21%).

Lea más: Salud mental de adolescentes en Paraguay: la línea 155 puede salvar vidas

En paralelo, se recibieron 11 llamadas de adolescentes. Estas comunicaciones estaban relacionadas principalmente con conflictos familiares y relaciones interpersonales, aunque un caso estuvo vinculado a ideación suicida.

Varios casos derivados a servicios especializados

Durante el último mes, Salud reporta que se registraron 102 derivaciones a otros servicios especializados de apoyo. De estas, 92 correspondieron a adultos y estuvieron vinculadas principalmente a ideación suicida (33%), orientación psicológica y tentativas de suicidio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el caso de niños y adolescentes, se reportaron 3 derivaciones, dos por necesidad de orientación y una por ideación suicida.

Lea más: El cuerpo también llora: cómo el estrés y la tristeza impactan tu salud física

En contraste, en el primer mes de la línea, del 24 de junio al 24 de julio, se habían registrado 2.252 intervenciones y 143 derivaciones, lo que lleva a un acumulado de 3.094 llamadas y 245 derivaciones en solo dos meses.

El Ministerio destaca que la línea 155 es gratuita, confidencial y accesible desde todo el territorio nacional, con atención 24 horas, todos los días de la semana por parte de psicólogos y psiquiatras entrenados en manejo de crisis.

El sistema está articulado con el 911, el SEME y el Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez.

Línea 155: apoyo a la salud mental

¿Ansiedad, riesgo suicida o crisis emocional? Llamá al 155 y podés recibir contención. Es gratis, confidencial y funciona todo el día, en todo el país.

Enlace copiado