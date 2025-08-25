Albergue de la SEN en Costanera volvió a refugiar a personas en situación de calle ante el frío

Ante las bajas temperaturas que se registraron el pasado fin de semana y siguen afectando a Paraguay, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) volvió a habilitar su albergue para personas en situación de calle en la Costanera Norte de Asunción.

Leticia Barboza, una de las encargadas del albergue, comentó a ABC Color que ocho personas se refugiaron en el albergue en la noche de ayer domingo y madrugada de hoy lunes, periodo en que Asunción registró temperaturas alrededor de 10 grados centígrados.

Las personas albergadas recibieron un desayuno de cocido y tortilla antes de retirarse, comentó.

Barboza indicó además que funcionarios del Ministerio de Salud Pública se presentan todos los días en que abren los albergues para realizar inspecciones en caso de que las personas albergadas lo necesiten.

Refugio de Costanera abrirá hoy y mañana

El de la Costanera Norte es el único albergue de la SEN que fue habilitado este fin de semana en el Área Metropolitana de Asunción. Los ubicados en las ciudades de Limpio y San Lorenzo permanecieron cerrados.

El refugio de la Costanera seguirá abierto hoy y mañana debido a que aún se prevén temperaturas por debajo de los 10 grados en capital.

La SEN habilitó la línea telefónica (0986) 111 001 para que la ciudadanía informe de personas en situación de calle y funcionarios del Estado puedan buscarlas y ofrecer llevarlas al albergue o, en caso de que se nieguen a ser reubicadas, entregarles mantas y colchones.

La ciudadanía también puede informar sobre personas en situación de calle en el sistema 911 de la Policía Nacional, que deriva el aviso a la SEN.