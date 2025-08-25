Detectan celdas vip en Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero

El privilegio para muchos privados de libertad, supuestamente a cambio de alguna paga, sigue siendo una práctica común en muchos establecimientos penitenciarios. En la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero fueron detectadas algunas celdas vips que, según un informe oficial del Ministerio de Justicia, fueron eliminadas. “Eliminamos las denominadas ‘celdas VIP’ en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero como parte del plan nacional de dignificación del sistema penitenciario. Se recuperaron 6 espacios con privilegios indebidos”, señala una publicación del ente rector del sistema penitenciario en nuestro país.

Realizaron mejoras en infraestructura

El Ministerio de Justicia informó que se reestructuraron 32 lugares para garantizar condiciones igualitarias en la sede penitenciaria. Asimismo, agregó que se realizaron mejoras como la instalación de un nuevo sistema eléctrico, reparación de pabellones y pintura y la sustitución de baños en áreas comunes, según informaron desde la Institución.

Desde la cartera estatal expresaron que todas estas acciones realizadas tanto en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero como en otros establecimientos penales forman parte de las políticas públicas mediante las cuales se logra avanzar hacia un sistema penitenciario más justo, digno y transparente e igualitario.

