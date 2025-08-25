Fiscalía imputa a futbolista boliviano y a otros dos, por presunto narcotráfico

La fiscala Elva Cáceres, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico imputó al futbolista boliviano Edward Vaca Hurtado, de 25 años, por supuesta tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, tráfico internacional y asociación criminal.

Los demás imputados son los paraguayos Luis Darío Barreto (27) y Juan Fernando Cañete (29). El también paraguayo Librado Díaz Cañete fue demorado, pero ya está en libertad.

El exjugador de la selección boliviana, que actualmente juega en el club Ciudad Nueva de Santa Cruz de la División B, de Bolivia, también es piloto.

Vaca y Barreto fueron detenidos en la noche del 22 de agosto de 2025, en un camino vecinal de la compañía Kururuo 3ª Línea del distrito de San Estanislao, San Pedro.

La detención del futbolista boliviano

Según la Fiscalía, Barreto y Vaca presumiblemente serían el piloto y el copiloto, respectivamente, de la aeronave Cessna 206 Stationair, con matrícula CP-3251 con bandera boliviana, abandonada en una pista de aterrizaje y despegue clandestino, de un establecimiento rural situado en la zona indicada, perteneciente a Sergio Soria Cabrera.

A su vez, Cañete fue detenido en la madrugada del día siguiente, cuando llegó al lugar con otras personas en dos camionetas, presumiblemente con intenciones de rescatar o quemar la avioneta.

El grupo fue repelido a tiros por agentes antidrogas que se encontraban de guardia en el lugar y los desconocidos abandonaron los vehículos y huyeron a pie.

Cañete y Díaz quedaron rezagados y fueron alcanzados y detenidos por los agentes. Este último fue posteriormente liberado, tras constatarse de que es un mecánico que fue llevado por el grupo para revisar el desperfecto que tuvo la avioneta incautada.

Sospecha de narcotráfico

“Se tiene la sospecha de que por lo menos tres de las cuatro personas citadas precedentemente serían miembros de una organización criminal que se dedicaría al tráfico internacional de sustancias prohibidas, específicamente cocaína, desde Bolivia, habida cuenta de que en la aeronave fueron hallados restos de supuesto clorhidrato de cocaína; así también la pista clandestina habría funcionado como centro logístico, no solo de aterrizaje y despegue, sino como centro de abastecimiento de combustible de aeronaves”, afirma Cáceres en su imputación.

La imputación fue derivada al juzgado penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado a cargo de Rosarito Montanía de Bassani.