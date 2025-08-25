Paraguarí: gestoras culturales reciben el Premio Guaraní de Oro

Tres gestoras culturales, dos de ellas escritoras, oriundas del departamento de Paraguarí y socias de la Adeap de este municipio, fueron galardonadas por su labor cultural con los Premios Guaraní de Oro. En ese sentido, fueron distinguidas en dicho evento la presidenta de la Adeap, licenciada María Olga Vysokolán (escritora); la licenciada Liz Mercedes Acosta Rojas (escritora); y la licenciada Alicia Álvarez (artista audiovisual).

La distinción representa un compromiso con la cultura y recibir el Premio Guaraní de Oro es una experiencia inefable, un reconocimiento que honra mi labor como escritora. Es un momento que trasciende las palabras y quedará grabado en lo más profundo de mi corazón, explicó la escritora Liz Mercedes Acosta Rojas.

Acosta Rojas es autora y editora de su primer libro Mi cielo insondable. Memorias de una madre soltera. Su obra literaria fue declarada de Interés Cultural Distrital, registrada y certificada con el Depósito Legal por la Dirección General de Derecho de Autor. La licenciada Liz Acosta también es editora digital de frases y videos motivacionales incluidos en su libro, disponibles en las plataformas Facebook, Instagram y YouTube.

Su libro fue preseleccionado por el MEC dentro del Programa Ñe’ẽry. Ha participado con esta obra en ferias del libro destacadas a nivel país, como en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Por su parte, la presidenta de la Adeap, María Olga Vysokolán, fue distinguida por su investigación y gestión cultural. “Gracias a mi silencioso trabajo”, expresó. La distinción fue recibida en su nombre por su hija, María Olga Torres Vysokolán.

Asimismo, la licenciada Alicia Álvarez, artista visual, gestora cultural y socia de la Adeap, también fue distinguida con los Premios Guaraní de Oro. Ella estuvo presente en el evento para retirar su reconocimiento.