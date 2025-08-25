Tomate, a casi G. 20.000 en supermercados: ¿cuánto costará en las ferias de esta semana?

Cerca de G. 10.000 es la diferencia de precios que existe entre los tomates de grandes mercados y la Feria de la Agricultura Familiar. Esta semana se instarán en Encarnación, Asunción, San Lorenzo y Lambaré.

El miércoles 27 de agosto la feria se instalará en el Paseo de los Teros, de la ciudad de Encarnación, a partir de las 10:00 hasta agotar existencia.

En la ocasión participarán productores provenientes de varios distritos, asistidos por la Dirección de Comercialización y la Dirección de Extensión Agraria: Natalio, Itapúa Poty, Alto Verá, Edelira, Capitán Meza, Pirapó, San Rafael, Tomás Romero Pereira, Encarnación, Capitán Miranda, Trinidad, Nueva Alborada, Cambyretã, General Delgado, La Paz, San Cosme, Coronel Bogado, Artigas, San Pedro del Paraná, Carmen del Paraná, Leandro Oviedo, Fram, Jesús.

Además, contará con la participación de organizaciones feriantes invitadas de Central, Misiones, Caazapá y Caaguazú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese mismo día, estará habilitada la feria en el Shopping Multiplaza de 07:00 a 15:00, en la planta baja de la torre B.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jueves 28, ofertarán sus productos en la ciudad de San Lorenzo, en la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura, sobre la ruta Mariscal Estigarribia casi Saturio Ríos.

Horario extendido en la feria de plantas y flores del Shopping Multiplaza, el jueves 28, desde las 07:00 hasta las 18:00.

Lea más: Ferias de la Agricultura Familiar en Asunción y San Lorenzo

Lambaré también tendrá una feria esta semana y será el viernes 29, desde las 07:00 hasta agotar stock, en el hall central del Shopping Century Plaza.

Como todos los viernes, este 29 de agosto, los interesados podrán acudir a la feria en la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura, sobre la ruta Mariscal Estigarribia casi Saturio Ríos en la ciudad de San Lorenzo, desde las 07:00.

Precios de algunos productos