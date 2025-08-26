Desmienten supuesto traslado masivo de pacientes para “vaciar” Hospital General de Itapúa

Usuarios del Hospital General de Itapúa (HGI) refirieron una supuesta maniobra para vaciar las camas de internación del centro asistencial en el marco de la celebración del Mundial de Rally. En respuesta, el director del HGI manifestó que, en realidad, se trata de un código amarillo que prevé garantizar la disponibilidad de al menos 20 camas en caso de necesidad de atención masiva por posibles accidentes durante el evento internacional.