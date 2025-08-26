Detienen a tres personas e incautan casi 170 kilos de marihuana en Amambay

En un procedimiento llevado a cabo en la vía pública, específicamente en un camino rural entre las colonias Estrella y San Luis, a unos 12 kilómetros del área urbana de la ciudad de Pedro Juan Caballero, los antidrogas interceptaron un vehículo y en su interior encontraron el estupefaciente. Los ocupantes del rodado fueron sacados de circulación. Una motocicleta y unos dispositivos de comunicación también fueron incautados por los intervinientes.

Detalles del procedimiento

La tarea de los agentes antidrogas de la Policía Nacional se llevó a cabo el lunes en un camino rural; los intervinientes detectaron 7 paquetes de marihuana prensada que totalizaron 168,9 kilos. Durante la acción policial fueron detenidos tres ciudadanos paraguayos que fueron identificados como Milciades Rivas Gómez, de 36 años, con orden de captura por Incumplimiento del Deber Legal Alimentario, Nelson Alfonso Brítez, de 28 años y Sergio Daniel Domínguez Torales, de 28 años, estos últimos sin antecedentes penales. Del poder de los mismos, además de la droga, fueron incautados un automóvil Fiat Mile, una motocicleta Honda CB1, 2 radios walkie y un aparato celular, según detalló en un informe el Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero.

Destino de la droga sería Brasil

Si bien los antidrogas no detallaron acerca del posible destino de la droga incautada, por los antecedentes y las referencias existentes, se cree que el estupefaciente tenía como destino el mercado brasileño. La operación fue encabezada en representación del Ministerio Público por la fiscal antidrogas Rossana Coronel, quien dispuso que los aprehendidos y la droga decomisada queden en la base antidrogas de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

