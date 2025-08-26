Ministra de Salud responde al supuesto manejo irregular del Fonaress

En una nota remitida al Poder Ejecutivo el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) solicitaron la mediación del presidente Santiago Peña para llevar adelante la intervención del Fondo Nacional de Recursos Solidarios de la Salud (Fonaress).

Los médicos aseguran que el Fonaress se manejó bajo un esquema diseñado para desviar recursos destinado a salvar vidas y por ello también solicitan la renuncia de la Ministra María Teresa Barán.

Frente a esto, la ministra de Salud señaló: “La ley de Fonaress es muy clara. Los Fonaress son fondos para enfermedades catastróficas. Por ley está muy bien establecido cómo, cuándo y dónde se deben utilizar estos recursos”.

A continuación profundizó: “La propia ley está reglamentada y está hecha para que podamos utilizar correctamente estos recursos. Y, como son enfermedades catastróficas, les puedo decir que nosotros respondimos al cien por ciento de los pedidos”.

En cuanto a los recursos, Barán señaló que a lo mejor no utilizaron el cien por ciento, pero fue porque los pedidos son de acuerdo a lo que se necesita.

“En la ley el objeto de gasto es 800 y ese objeto de gasto no nos permite tener y contratar al equipo que hoy está reclamando el Círculo Paraguayo de Médicos. Los recursos se está utilizando bien, pero lo que pasa es que esta ley no me permite contratar recursos humanos para que se forme esa comisión que hoy piden”, aclaró.

Para finalizar dejó en claro: “Estamos trabajando con los equipos. Todo lo que se compró a través de Fonaress fue autorizado por esta Comisión Nacional y dentro de esta Comisión Nacional, está el Círculo de Médicos Paraguayos”.