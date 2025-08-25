Piden a Santi Peña que denuncie ante Fiscalía el irregular manejo del Fonaress

En una nota remitida hoy al Poder Ejecutivo por el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), los profesionales de la salud solicitan la mediación del presidente de la República Santiago Peña, para remitir denuncia al Ministerio Público en relación a la irregularidades halladas por la Controlaría General de la República (CGR) en la gestión del Fondo Nacional de Recursos Solidarios de la Salud (Fonaress).

Lea más: Las principales deficiencias detectadas en el Fonaress

Según un informe del órgano de control que se dio a conocer la semana pasada, existen diversas deficiencias en la administración, el control y la rendición de cuentas del Fonaress, cuyo presupuesto en 2024, fue de US$ 20 millones.

El informe de auditoría de la Controlaría detectó: falta de estructura organizativa propia, ausencia de manuales de procedimientos operativos, incumplimiento en la rendición de cuentas, falta de auditoría financiera independiente y, debilidades en el control de medicamentos de alto costo.

El Fonaress, creado en 2011, tiene como objetivo financiar la atención médica de alta complejidad a personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas que no tienen cobertura de seguro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fonaress: Médicos piden mediación de Santiago Peña

En la nota presentada hoy por el CMP, estos piden la mediación del Poder Ejecutivo para que la Contraloría remite el informe a la Fiscalía a fin de “investigar los hechos y juzgar a las autoridades y administrativos responsables del hecho punible”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, los médicos piden al Ejecutivo, la intervención inmediata del Fonaress, acompañada de una auditoría integral de gestión administrativa, operativa y financiera.

Lea más: Fonaress: Contraloría detecta “deficiencias significativas” en millonario fondo de salud

En la nota, los médicos piden además la destitución inmediata de todos los miembros del Comité Ejecutivo del Fonaress. “Disponer la destitución inmediata de todos los miembros del actual Comité Ejecutivo del Fonaress, así como de la funcionaria administrativa que, bajo el título de secretaria técnica, fue en los hechos quien concentró la administración del fondo”, dice el documento.

La descentralización de los recursos presupuestados para cada región sanitaria es otro pedido realizado por los médicos, que aseveran que de esta manera, los hospitales regionales y distritales podrán administrar directamente los recursos que le corresponden.

Piden renuncia de María Teresa Barán como ministra de Salud

En el documento remitido al Poder Ejecutivo, los médicos piden además, que Santiago Peña considere la situación de la actual ministra de Salud, María Teresa Barán.

Lea más: Solicitan al Ministerio de Salud que informe sobre irregularidades del Fonaress

“Como colegas y ciudadanos, ya hemos solicitado a la ministra que haga un gesto patriótico en favor del Sistema Nacional de Salud, presentando su renuncia al cargo. La responsabilidad puede surgir por acción como por omisión, y en este caso desconocemos si lo ocurrido en Fonaress fue tolerado por inacción o permitido por complicidad (...) en cualquiera de los dos supuestos, existe responsabilidad”, dice el documento.

Los médicos aseguran que el Fonaress se manejó bajo un esquema diseñado para desviar recursos destinado a salvar vidas y, que ante esta realidad, es inevitable la perdida de confianza en la conducción de la salud bajo la actual gestión.