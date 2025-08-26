Pequeño artista, grandes sueños: la historia de un niño pintor en Carapeguá

El niño Juan José Nicolás Alegreti Bareiro, 12 años, quiere ser un renombrado artista plástico que se destaca actualmente en la pintura. Apasionado por el arte, estudia desde hace un año con el artista Hugo Caballero, un reconocido profesor de la zona.

El niño dijo que le apasiona el dibujo y la pintura, y su deseo es convertirse en artista plástico. Para ello, cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, quienes buscan que su talento se siga desarrollando a través de la pintura.

Desde muy pequeño, Juan José llenaba sus cuadernos de dibujos. Un día, le pidió a su madre que lo inscribiera en una escuela de arte para perfeccionar su técnica. Así fue como comenzó a estudiar de manera particular con el artista plástico Caballero, con quien se está formando en el arte de pintar, comentó la madre del niño Claudia Bareiro.

Comentó que desde diciembre de 2024, Juan José asiste a clases los sábados para perfeccionarse en el arte de pintar. Le encanta lo que hace y vende sus cuadros, generando así sus propios ahorros para comprar los materiales que necesita.

Emocionada, dijo que como mamá siempre le va a apoyar a su hijo para que haga lo que más le guste y cada día vaya mejorando. Agregó que su hijo de 12 años tiene una imaginación desbordante y plasma en sus lienzos paisajes, a su artista o jugador preferido, imágenes sacras, animales diversos, y escenas campestres, entre otros motivos.

Actualmente, Juan José cursa el sexto grado en la escuela Monseñor Ángel Nicolás Acha, donde asiste a clases de lunes a viernes. Los sábados los dedica a estudiar artes plásticas. Realiza trabajos a pedido y los vende a G. 120.000. Los interesados en apoyar a Juan José y motivar su talento, pueden solicitar un cuadro al 0972 793432.