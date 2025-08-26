Prestan asistencia a abuelo que vive en condiciones precarias en la capital de Misiones

Luis Valdez es una persona de la tercera edad que se encuentra en una situación precaria en la comunidad de Chacoi, una de las compañías de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones.

En su momento, el mismo había solicitado la asistencia, ya que en estos días de frío y lluvia las pasaba muy mal, debido a que el lugar donde vive es un galpón que está cubierto solo por carpas. Además, su estado de salud no es tan bueno, ya que necesita atención médica permanente.

En ese sentido, desde la Secretaría de Acción Social de la Gobernación de Misiones pudieron llegar junto a él con las primeras asistencias, que son los abrigos, colchón y kit de víveres. En esa ocasión se percataron de que Luis Valdez no cuenta con una cédula de identidad e iniciaron con el proceso para que se le pueda realizar dicha documentación.

“Estuvimos haciendo un acompañamiento a este abuelo Luis Valdez, sobre el tema de sus documentaciones, ya que no contaba con la misma y vivía a la intemperie, y que gracias a los vecinos él estaba sobreviviendo con las alimentaciones”, indicó Mirta Cardozo, secretaria de Acción Social.

“Desde esta secretaría nos pusimos las pilas para hacer un control sobre este caso y gracias a la coordinación de varias instituciones hoy pudimos lograr la identificación precisa de este abuelito y que se le pueda hacer su cédula de identidad”, indicó.

El abuelo tiene 69 años y, ya con su cédula de identidad, se le estará inscribiendo al sistema para que pueda recibir en su momento la pensión de la tercera edad.

Además, con esa documentación están realizando las gestiones para que pueda ser trasladado a un hogar de ancianos para un mejor cuidado.