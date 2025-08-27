USF no fueron habilitadas hasta el momento por falta de recursos humanos

En diferentes puntos del país se construyeron Unidades de Salud de la Familia, las cuales aún no se encuentran habilitadas y es uno de los constantes reclamos por parte de la ciudadanía.

El Director de Gabinete del Ministerio de Salud, Juan Marcelo Estigarribia, comentó que esto se da por falta de recursos humanos, pero que las mismas serán habilitadas en este tramo de final de año.

“Tenemos un paquete de 100 Unidades de Salud de la Familia distribuidas en distintas regiones del país. Hoy, el Ministerio de Salud tiene ya esas unidades y estamos en trámite de un concurso para tener el personal de salud que va a trabajar en esa Unidad de Salud de la Familia”, explicó.

Seguido indicó que la intención del Ministerio es tener los recursos humanos para comenzar a trabajar y habilitar esas USF. “Lo queremos hacer en este último tramo del año”.

Ante las consultas sobre los equipamientos y el mobiliario para estas unidades, indicó: “Eso está en depósitos del Ministerio. Por una estrategia, para evitar posibles robos o posibles rapiñas de esos equipamientos, no los hemos cargado. Pero ya contamos con todo lo necesario”.

En otro momento, el Director de Gabinete sostuvo: “En esta administración hemos hecho la gestión para tener el presupuesto para pagar estos salarios, para tener los cupos para poder hacer el concurso para estos nuevos contratos”.

Y añadió: “Hoy tenemos un concurso para contratar 100 médicos, 100 obstetras, 100 odontólogos y 100 enfermeras”.

Siguen en mano de los contratistas

Teniendo en cuenta que ya hace tiempo se finalizaron los trabajos de construcción de las USF, varios de ellos se ven afectados, a tal punto de presentar un estado de abandono.

Con respecto a esto, Estigarribia comentó que las USF están todavía bajo responsabilidad de los contratistas. “Esto significa que el día que se haga la entrega oficial, todas deben estar en las mejores condiciones”.

“Si todo marcha bien, para la segunda quincena de octubre tendríamos la adjudicación de nuestro personal de blanco y a partir de esa fecha podríamos comenzar a habilitar esas Unidades de Salud de la Familia”, finalizó.