Anuncian varias actividades por el aniversario de la ciudad de Bella Vista Norte

La ciudad de Bella Vista Norte está a punto de cumplir su aniversario N° 124, y en ese marco, la Municipalidad y el Consejo Local de Salud anuncian la realización de las celebraciones.
Las actividades del festejo se iniciarán el 29 hasta el 31 de agosto.
Cronograma de actividades por el aniversario de la ciudad
La concejal municipal, Domy Domínguez (ANR), quien forma parte del equipo organizador del evento, señaló que algunas actividades ya se realizaron la semana pasada. Aclaró que igual se cuenta con una cargada agenda entre el 29 y el 31 de agosto, lo que toda la comunidad aguarda con gran expectativa.
De acuerdo con el detalle brindado por la edil comunal, para el 29 de agosto se prevé el gran desfile cívico-estudiantil. La serie de actividades continuará en la noche del 29, con la serenata en homenaje a la ciudad.
Para el 30 de agosto se prevé una corrida de caballos, el show del grupo musical nacional Refugio de Amor en la Playa Municipal, la actuación de la dupla de cantantes brasileños João Haroldo y Betinho.
Durante la misma noche del 30 se realizará la elección de la Miss Bella Vista Norte también en la Playa Municipal de la ciudad.
La serie de actividades culminará el domingo 31 con el circuito de velocross, según anunció Domínguez.