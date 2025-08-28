Nacionales

Anuncian varias actividades por el aniversario de la ciudad de Bella Vista Norte

Se aproxima un nuevo aniversario de la ciudad de Bella Vista Norte, departamento de Amambay. La Municipalidad de este distrito anuncia la realización de varias actividades conmemorativas y, entre ellas, se destacan el desfile estudiantil, la tradicional serenata y un certamen de belleza.

Por Eder Rivas
28 de agosto de 2025 - 20:47
El amor por la ciudad, expresada en letras corpóreas, en uno de los puntos de acceso a la ciudad.
La ciudad de Bella Vista Norte está a punto de cumplir su aniversario N° 124, y en ese marco, la Municipalidad y el Consejo Local de Salud anuncian la realización de las celebraciones.

Las actividades del festejo se iniciarán el 29 hasta el 31 de agosto.

Sede de la Municipalidad de Bella Vista Norte.
Cronograma de actividades por el aniversario de la ciudad

La concejal municipal, Domy Domínguez (ANR), quien forma parte del equipo organizador del evento, señaló que algunas actividades ya se realizaron la semana pasada. Aclaró que igual se cuenta con una cargada agenda entre el 29 y el 31 de agosto, lo que toda la comunidad aguarda con gran expectativa.

Concejal Municipal Domy Domínguez (ANR), organizadora.
De acuerdo con el detalle brindado por la edil comunal, para el 29 de agosto se prevé el gran desfile cívico-estudiantil. La serie de actividades continuará en la noche del 29, con la serenata en homenaje a la ciudad.

Para el 30 de agosto se prevé una corrida de caballos, el show del grupo musical nacional Refugio de Amor en la Playa Municipal, la actuación de la dupla de cantantes brasileños João Haroldo y Betinho.

Durante la misma noche del 30 se realizará la elección de la Miss Bella Vista Norte también en la Playa Municipal de la ciudad.

La serie de actividades culminará el domingo 31 con el circuito de velocross, según anunció Domínguez.

