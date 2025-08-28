Anuncian varias actividades por el aniversario de la ciudad de Bella Vista Norte

Se aproxima un nuevo aniversario de la ciudad de Bella Vista Norte, departamento de Amambay. La Municipalidad de este distrito anuncia la realización de varias actividades conmemorativas y, entre ellas, se destacan el desfile estudiantil, la tradicional serenata y un certamen de belleza.