Controlan principio de incendio en supermercado de Limpio

Un principio de incendio en un supermercado de Limpio fue rápidamente controlado anoche gracias a la intervención de bomberos voluntarios. El siniestro se originó en la cocina del local, sin dejar heridos de gravedad.

28 de agosto de 2025 - 06:55
En el supermercado LT de Limpio se generó un principio de incendio anoche que fue controlado de forma rápida tras la intervención de bomberos voluntarios locales.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 de este miércoles, cuando aún había clientes en el establecimiento.

Un trabajador inhaló humo mientras intentaba sofocar las llamas con un extintor, por lo que tuvo que ser asistido, aunque su estado no reviste gravedad. No se reportan otros empleados heridos.

De acuerdo con el informe preliminar de bomberos, el fuego se habría iniciado en una freidora ubicada en la zona de la cocina. Gracias a la rápida acción de los voluntarios, el incendio no se propagó a otras áreas del supermercado.

