Incendio en la Chacarita deja tres viviendas afectadas

Un incendio se registró en la madrugada de este lunes en el barrio Ricardo Brugada, conocido como la Chacarita, específicamente sobre la calle Florencio Villamayor, en la zona de Nueva Arroyense. El fuego afectó tres viviendas y requirió una intensa labor de los bomberos voluntarios para ser controlado.

El capitán César Benítez, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), explicó que una de las casas fue consumida en un 100%, mientras que las otras dos resultaron dañadas en un 50%. “El personal está realizando la remoción y enfriamiento de lo que queda en las viviendas. Se pudo salvar parte de los materiales en dos de ellas”, detalló.

Una persona asistida

Respecto a víctimas, una persona fue asistida por el Servicio de Emergencias Médicas (SEME) debido a inhalación de humo, aunque su cuadro no reviste gravedad y ya se encuentra con familiares.

Lea más: Video: reciclador sufrió graves quemaduras tras incendiarse su motocarro

Se desconoce causas del siniestro

Sobre las causas del siniestro, Benítez señaló que aún no están determinadas y que corresponderá a peritos establecerlas. Sin embargo, advirtió que la proximidad de las viviendas incrementó el riesgo de propagación. “De no haberse actuado a tiempo, pudo haber sido un siniestro mucho mayor”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comandante también mencionó que el acceso dificultó las tareas de extinción debido a la estrechez de las calles y a la lejanía de los hidrantes, ubicados a más de dos mil metros del lugar. Aun así, con el apoyo de seis compañías de bomberos se logró controlar la situación y realizar el enfriamiento de la zona.