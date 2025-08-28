Derecho UNA: ministro de la Corte acompaña a esposa de Jorge Bogarín en lista para consejo directivo

Karen González Orrego, esposa del designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, Jorge Bogarín Alfonso, quiere ser miembro titular del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
En la lista de la jueza, los otros miembros titulares son Luis Enrique Chase Plate y el ministro de la CSJ, Manuel Dejesús Ramírez Candia. Los comicios se realizarán el viernes 10 de octubre próximo.
Anteriormente, la magistrada había presentado una candidatura al Consejo de la Magistratura como representante docente de las Universidades Públicas, pero esto violaba lo expresado en el artículo 254 de la Constitución Nacional.
El artículo 254 de la Constitución establece claramente que “los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica a tiempo parcial”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Esposa de Bogarín Alfonso se postula al Consejo de la Magistratura violando la Constitución
Esposa del “significativamente corrupto”
La candidatura al consejo había motivado una denuncia por mal desempeño de funciones y tráfico de influencias hacia la magistrada por parte del abogado Federico Campos López Moreira.
Su esposo, Jorge Bogarín Alfonso, fue declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos de América, pero en Paraguay continúa codeándose con las más altas autoridades de la Justicia.
Lea más: Esposa de Bogarín declaró un lujoso vehículo luego de ser confirmada jueza