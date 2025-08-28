Derecho UNA: ministro de la Corte acompaña a esposa de Jorge Bogarín en lista para consejo directivo

La jueza Karen González Orrego es una de las candidatas para el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En la lista de la esposa del designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, Jorge Bogarín Alfonso, también aparece uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).