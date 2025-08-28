Nacionales

Derecho UNA: ministro de la Corte acompaña a esposa de Jorge Bogarín en lista para consejo directivo

La jueza Karen González Orrego es una de las candidatas para el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En la lista de la esposa del designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, Jorge Bogarín Alfonso, también aparece uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

28 de agosto de 2025 - 18:23
La jueza Karen González Orrego y su esposo, el "significativamente corrupto" Jorge Bogarín Alfonso.
Karen González Orrego, esposa del designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, Jorge Bogarín Alfonso, quiere ser miembro titular del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

En la lista de la jueza, los otros miembros titulares son Luis Enrique Chase Plate y el ministro de la CSJ, Manuel Dejesús Ramírez Candia. Los comicios se realizarán el viernes 10 de octubre próximo.

El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia figura en la lista de la esposa del "significativamente corrupto".
Anteriormente, la magistrada había presentado una candidatura al Consejo de la Magistratura como representante docente de las Universidades Públicas, pero esto violaba lo expresado en el artículo 254 de la Constitución Nacional.

El artículo 254 de la Constitución establece claramente que “los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica a tiempo parcial”.

Esposa del “significativamente corrupto”

La candidatura al consejo había motivado una denuncia por mal desempeño de funciones y tráfico de influencias hacia la magistrada por parte del abogado Federico Campos López Moreira.

Su esposo, Jorge Bogarín Alfonso, fue declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos de América, pero en Paraguay continúa codeándose con las más altas autoridades de la Justicia.

