Preocupados por el cobro del salario, sindicalistas solicitan reunión con el nuevo intendente

El Sindicato Municipal de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción pedirán reunirse con el intendente Luis Bello para buscar consensuar varios temas, entre los que figura como punto principal el cobro a tiempo de los salarios.

Además, dejaron en claro que están de acuerdo a que se saquen a los planilleros, apuntando que son los concejales los que deben conocer quienes son los funcionarios que cobran sin realizar ninguna función.

“Esperemos que el cambio sea algo favorable para todos los compañeros de la municipalidad y para la ciudadanía. Nosotros sí queremos cobrar en tiempo y forma y espero que el intendente Bello haga los recaudos como para que no se atrasen los salarios”, señaló Gladys Galeano, Presidenta de Simuca.

Seguido sostuvo que existe mucho temor relacionado con el cobro del salario. “Hay demasiados dimes y diretes. La prensa dice una cosa, acá se dice otra cosa y no sabemos lo que va a pasar. Pero realmente confiamos de que vamos a cobrar en tiempo y forma el salario”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Luis Bello, nuevo intendente de Asunción: fue elegido con voto “secreto”

La presidente de Simuca comentó que en la fecha están presentando una nota para reunirse con el nuevo intendente, para hablar y ponerse de acuerdo sobre varios temas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que más nos preocupa es la ley 7.445, que nos afecta directamente, con eso la municipalidad pierde su autonomía y nosotros no queremos que la municipalidad dependa del ministro de Economía. Queremos ver si él (Bello) tiene las agallas para presentar la inconstitucionalidad, como para que el municipio de Asunción no pierda su autonomía”, sostuvo.

Planilleros para afuera

El auditor Carlos Pereira manifestó en reiteradas ocasiones que la Municipalidad tenía unos 3 mil funcionarios más de lo necesario y recomendaba un recorte.

Sobre este punto, Gladys Galeano indicó: “Realmente todas las cosas que dijo el interventor en su momento nos preocupó porque más bien vino directamente a enfocarse a los funcionarios. Nosotros como sindicato estamos de acuerdo que se le quite a gente planillera y donde más dicen que hay es en la Junta y eso se tendría que ver”.

“Los responsables de que existan planilleros son los concejales, los directores y los jefes. Más nadie sabe quién es planillero, porque los planilleros no existen, no vienen. Como sindicato, nuestra posición es clara, vamos a pelear por cada compañero trabajador para que no pierda su trabajo”, concluyó.