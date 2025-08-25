Apartan del cargo a docente denunciada por supuesto maltrato a alumna

La afectada por la denuncia presentada ante una comisaría se trata de Nidia Raquel González de Santacruz, quien se desempeña como docente de aula del cuarto grado en la Escuela María Auxiliadora de la ciudad de Pedro Juan Caballero; la tía de una niña de 10 años se acercó hasta la Comisaría 1ra. de esta ciudad donde formuló denuncia por supuesto maltrato del que, según su testimonio, fue víctima su sobrina, una niña de 10 años. En su relato, la denunciante señaló que la profesora Nidia Raquel González de Santacruz empujó a la niña y le insultó; la misma agregó que la educadora suele burlarse de su aspecto físico y promover el bullying de parte de los compañeros de la supuesta víctima, de acuerdo con las manifestaciones del comisario Derlis Torres, jefe de la Comisaría 1ra. en base a la denuncia presentada ante la sede policial a su cargo.

Se activó el protocolo establecido y docente fue separada del cargo

El licenciado Luís Figueredo, director departamental de Educación en Amambay, informó que la docente afectada por la denuncia fue apartada del cargo para dar cumplimiento al protocolo establecido para la situación planteada; agregó que se le asignará nuevas funciones mientras se desarrolle el proceso iniciado tanto en lo administrativo como en lo penal, sin revelar un plazo específico estipulado para finalizar dichas acciones.

Abogado defensor de docente pide objetividad en la investigación

El abogado Silvio Santacruz, quien ejerce la defensa de la profesora Nidia Raquel González de Santacruz, pidió que la investigación sea seria, objetiva y transparente. “La investigación debe ser objetiva, no podemos condenar a una persona sin pruebas”, indicó el profesional del Derecho. Desde la sede regional del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, informaron que el primer paso será escuchar a la supuesta víctima que será entrevistada por la psicóloga forense de la Institución y que otras diligencias serán realizadas antes de tomar una decisión en lo penal respecto a la denunciada.

