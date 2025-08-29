Piscina convertida en criadero de mosquitos: intervienen vivienda abandonada en el barrio Mariscal López

Agua de color verde en una piscina dentro de una casa abandonada se convirtió en criadero de mosquitos y alimañas, lo que puso en alerta a los pobladores del barrio Mariscal López de Asunción. La Municipalidad intervino y el propietario se expone a una millonaria multa.

Ariel Andino, director de la Policía Municipal de Vigilancia, explicó que la denuncia ingresó el pasado 5 de agosto, dos días después se realizó la notificación por parte del fiscalizador, sin embargo, el propietario no se comunicó, “ni siquiera tenemos un compromiso de limpieza”.

“Estamos entrando en temporada alta (de agosto a febrero) y las denuncias comienzan a llegar ante el temor de la proliferación de mosquitos y las enfermedades que transmiten. Lastimosamente, por culpa de gente inconsciente nunca vamos a poder superar esto”, lamentó.

Agregó que el propietario no adeuda al municipio, sin embargo, ahora su cuenta será bloqueada y se impartirá una multa.

“Cuando se trata de una cuestión de salud, solicitamos la falta gravísima, ya que la vida humana no tiene precio. Por eso es importante que la ciudadanía mantenga su casa y piscina limpia y si no estará en uso que se tape”, indicó.

También dijo que la multa puede llegar hasta 2.700 jornales.

Calificó el hecho de una irresponsabilidad criminal, ante tantos casos fatales de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Resaltó la importancia de la denuncia ciudadana, ya que desde la calle no se ve la piscina y el estado en que se encuentra.

La propiedad pertenece a una empresa que se dedica al rubro de eventos, según la base de datos de la Municipalidad de Asunción.