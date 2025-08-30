Nacionales

Aumentan los cuadros respiratorios en Paraguay

El Ministerio de Salud reportó un incremento del 17% en consultas por infecciones respiratorias en la última semana. Niños pequeños y adultos mayores son los más afectados.

30 de agosto de 2025 - 00:29
Hospitales de referencia como el Ineram con alta demanda en la atención por enfermedades respiratorias.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) informó que los cuadros respiratorios siguen en aumento a nivel país. En la última semana, se registraron 34.341 consultas médicas por infecciones respiratorias. Esta cifra representa un aumento del 17 % en comparación con la semana anterior. La tendencia vuelve a ubicarse por encima del umbral de alerta.

Niños, los más afectados

Los virus identificados incluyen rhinovirus, virus sincitial respiratorio, metapneumovirus, adenovirus e influenza A no subtipificado. El grupo con más casos se concentra en niños menores de 2 años (27%), también las personas mayores de 60 años (21%) y jóvenes de 5 a 19 años (21 %).

Durante la semana epidemiológica, unas 400 personas fueron hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en centros centinela. Del total, 21% requirió ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

Hasta ahora, en lo que va del año, se contabilizan 273 fallecidos a causa de virus respiratorios, principalmente influenza A H1N1, rhinovirus y SARS-CoV-2.

La cartera sanitaria recordó que ante síntomas como tos, dolor de garganta o fiebre, es fundamental consultar de inmediato al médico, usar mascarilla y cumplir reposo.

