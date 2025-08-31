Caso Sanabria Vierci: familiares de víctimas del accidente temen impunidad por informe psiquiátrico

Nancy Jacquet, hermana de Darío, una de las víctimas fatales del accidente de tránsito ocasionado por Eugenio Mauro Sanabria Vierci el 10 de noviembre del año pasado, expresó su preocupación por un informe psiquiátrico presentado por la defensa del imputado, que podría favorecerlo en el proceso judicial que enfrenta por homicidio culposo y exposición en el tránsito terrestre.

En el siniestro vial murieron Darío Jacquet, su esposa y su hijo de apenas dos años, quienes regresaban a su casa tras pasar la tarde en un parque.

Un informe que inquieta

De acuerdo con el documento médico, Sanabria Vierci había consumido bebidas alcohólicas durante al menos 12 horas antes de la tragedia. No obstante, lo que alarma a los familiares es que el especialista subraya que el hombre habría sufrido “una recaída” en su adicción al alcohol, luego de permanecer cuatro meses sin beber, lo que —temen— podría ser interpretado como un atenuante en la causa.

“Ahí se constata que este señor estuvo consumiendo alcohol desde la tarde del día anterior hasta la madrugada en la que ocurrió el accidente. Manejaba en estado etílico y acabó con la vida de prácticamente toda una familia”, relató Nancy Jacquet.

La mujer cuestionó además el enfoque del documento, ya que, según afirmó, plantea que Sanabria Vierci no sería plenamente consciente de sus actos debido a su adicción y problemas de salud mental.

“Es como si el informe lo dejara exento de responsabilidad, como si su estado justificara que haya matado a mi hermano, mi cuñada y mi sobrino. Realmente tenemos mucho miedo de que esto lo ayude a quedar impune”, subrayó.

Reclamo de justicia

Los familiares insisten en que tienen derecho a participar como querellantes adhesivos en el proceso judicial y reiteraron su pedido de justicia. “No queremos que este caso quede impune”, finalizó Nancy.

El accidente

Eugenio Mauro Sanabria Vierci fue acusado por los delitos de homicidio culposo y exposición al peligro de tránsito terrestre.

La fiscala Zulma Carolina Benítez y el abogado querellante Carlos Trapani solicitaron a la jueza Silvia Cáceres juicio oral y público para el empresario que ocasionó en San Bernardino un accidente, con cuatro muertos.

El violento accidente protagonizado ocurrió en la compañía Ciervo Cua de San Bernardino, en la Ecovía que conecta esa localidad veraniega con Luque.