Se entregaron nuevos equipos biomédicos para la UTI del Instituto Nacional de Cardiología

Como parte del Plan de Acción Integral para la recuperación del 100 % de la operatividad de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en todo el país, el Ministerio de Salud Pública realizó la entrega de equipos biomédicos al Instituto Nacional de Cardiología “Prof. Dr. Juan Adolfo Cattoni”, conocido como Hospital San Jorge.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del servicio de Unidad de Terapia Intensiva, los equipos entregados fueron 5 ventiladores de alta complejidad, 5 aspiradoras,1 carro de paro y 1 desfibrilador.

La inversión fue de aproximadamente 1.439.011.873 de guaraníes.

Esta inversión se enmarca en las acciones prioritarias del Equipo Nacional para la Intervención y Mejoramiento Integral de la Salud.

El Plan incluye dos etapas: a corto plazo, la optimización de las unidades mediante la dotación de equipamientos y la reorganización del personal capacitado en cuidados intensivos.

Y a mediano plazo, la ampliación de la cobertura de personal especializado y el fortalecimiento del sistema de formación para garantizar la sostenibilidad del servicio.