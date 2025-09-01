De un balazo en la cabeza, matan a un hombre en Zanja Pytã

Un hombre identificado como Edgar López Ortiz, de 29 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza efectuado por una persona hasta ahora desconocida. El hecho ocurrió a las 03:00 horas aproximadamente de este lunes en el interior de un establecimiento comercial denominado Conveniencias y Bodega 3 Marías, ubicado en Esteban Velázquez Marín casi Rafael de la Cruz Ojeda Flores del barrio Virgen de Caacupé, distrito de Zanja Pytã, Departamento de Amambay.

Una discusión habría dado origen al violento episodio

Una discusión protagonizada por dos hombres que jugaban billar en el bar, habría dado origen a lo que que finalmente sucedió. El subcomisario Ángel Maldonado, subjefe de la Comisaría 8va. de Zanja Pytã, indicó que una discusión que fue subiendo de tono dio origen al lamentable hecho. “La víctima discutió con alguien que podría ser un conocido suyo, llegaron hasta a golpes de puño frente a la bodega; posteriormente se retiraron pero amenazándose mutuamente, minutos después la víctima volvió al lugar y siguió jugando billar hasta que en un momento dado, llegaron al sitio 6 hombres a bordo de 3 motocicletas, volvió a darse una discusión y en ese momento se dio el disparo”, señaló el uniformado.

Lea más: Video: Matan de dos disparos a un hombre tra altercado en una bodega

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Buscan identificar al autor del disparo mortal

El subcomisario Ángel Maldonado manifestó que uno de los seis motociclistas que llegaron al sitio tuvo que ser el que efectuó el disparo sin especificar que fue el mismo que protagonizó la discusión con la víctima o si fue otro integrante del grupo; agregó que en el lugar del hecho hay cámaras de circuito cerrado cuyas imágenes serán procesadas y que los intervinientes recabaron datos de testigos que pueden contribuir para identificar al autor del mortal disparo en contra de López Ortiz.