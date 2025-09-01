En puerto de Ayolas la altura del río Paraná es solamente de 46 cm

La semana pasada, en el puerto local, el río Paraná se mantuvo con niveles entre 20 cm y 1,20 m. Para la semana en curso, se pronostica que la cota estará entre 30 cm y 1,30 m. La altura normal es de 1,80 m. El nivel de alerta es de 4,20 m. El límite de inundabilidad es de 4,50 m.
Para los próximos días, en Yacyretá, los caudales dependerá de la operación de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba del CHY y de la evolución real de las precipitaciones previstas sobre su cuenca de aporte. De acuerdo con el análisis realizado con la información disponible hasta el momento, dichos valores se sitúan en el rango de 8.000 a 9.500 m³/s.
Datos provenientes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señalan que se prevén, desde el 1 al 7 de septiembre de 2025, precipitaciones de variada intensidad sobre la cuenca de aporte directo al embalse de Yacyretá y regiones adyacentes. Los montos acumulados estarán entre 15 y 40 mm.
En la última semana de agosto, el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 8.900 m³/s, con valor máximo de 9.700 m³/s y mínimo de 7.900 m³/s. Para el día de hoy, lunes 1 de septiembre, se espera un caudal de 7.800 m³/s.
