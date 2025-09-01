En puerto de Ayolas la altura del río Paraná es solamente de 46 cm

AYOLAS. La altura del río Paraná en el puerto de Ayolas se encuentra en apenas 46 centímetros, según el informe hidrológico elaborado por el Departamento de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Durante esta semana, los niveles se mantendrían entre 30 centímetros y 1,20 metros.