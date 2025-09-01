Los liberales apuestan a la unidad para derrotar a la corrupción

El movimiento Nuevo Liberalismo, encabezado por el gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia, y el intendente de la localidad de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, intensifica su campaña en busca de la unidad del partido.

El titular departamental indicó que la unidad es la base para llegar al poder y aseguró que el enemigo no es la Asociación Nacional Republicana (ANR - Partido Colorado), sino la corrupción y la impunidad que imperan en el gobierno.

“Buscamos la unidad y candidatos de consenso en todo el país, pues solo unidos y fortalecidos podemos combatir la imperante corrupción que está matando a nuestro querido Paraguay”, expresó Estigarribia.

Lea más: Nuevo Liberalismo repudia corrupción, justicia selectiva y fracaso del gobierno de Peña en salud y educación

Dijo que el desafío comienza el próximo año con las elecciones municipales y resaltó la figura del intendente fernandino para la presidencia del Partido Liberal. Aseguró que el PLRA debe recuperar el protagonismo histórico como fuerza opositora.

El movimiento realizó una gira por los departamentos de Cordillera, Caaguazú y Alto Paraná. “El problema en nuestro país no es el Partido Colorado, es la corrupción imperante”, sentenció el gobernador de Central.