Motociclista muere tras chocar contra un árbol en Pedro Juan Caballero

El hallazgo de cadáver se produjo en la mañana de este lunes en la vía pública del barrio General Genes de la ciudad de Pedro Juan Caballero; posteriormente un familiar identificó al fallecido como Lucio Ramón Ortiz, de 36 años, dato que posteriormente fue corroborado por la Policía Nacional. Agentes de la Comisaría 6ta. al mando del oficial César Samaniego, subjefe de dicha dependencia policial, intervinieron en el caso. Los uniformados manejan la teoría de que el mismo pudo haber embestido contra un árbol mientras viajaba en una motocicleta, ya que algunas partes de un biciclo fueron halladas en la escena pero no así el rodado. La sospecha que tienen los investigadores es que el mismo chocó contra el árbol y al caer golpeó la cabeza contra una piedra que había cerca del árbol por el que embistió. Si bien el hallazgo del cadáver fue durante la mañana, un médico forense de la fiscalía de esta ciudad considera que su muerte pudo haber ocurrido en horas de la madrugada.

El severo golpe en la cabeza derivó en su muerte

El fallecido tuvo traumatismo de cráneo grave como consecuencia del golpe que acusó. “El fallecido tiene traumatismo de cráneo con fractura del hueso frontal y parietal del lado izquierdo, también tiene escoriaciones en la mano izquierda y una rodilla; su muerte pudo haber sido instantánea”, indicó el doctor César González Haitter, médico forense del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero.

Motocicleta desapareció del lugar

Si bien hay certeza casi plena de que el caso se trató de un accidente de tránsito en el que perdió la vida un motociclista, teniendo en cuenta los rastros visualizados en el árbol por el que aparentemente colisionó, la mancha de sangre en la piedra por la que cayó y por el piso, un dato llamativo es que el biciclo involucrado en el mortal percance desapareció del lugar; la sospecha que tienen los investigadores es que alguna persona pasó por el lugar y se robó el rodado en cuestión.