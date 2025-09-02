Buscan reglamentar servicios de transporte alternativo en Pedro Juan Caballero

El presidente de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, Jorge Medina (ANR), presentó el proyecto que busca reglamentar los servicios de transporte alternativo ante el pleno el pasado 14 de agosto. Los concejales aún no asumieron una postura definitiva sobre el tema, ya que primero buscan que haya un acuerdo entre las partes en cuanto al territorio en el que podrán operar.

“Necesitamos tener una ordenanza municipal para los Uber en la ciudad; debemos tener un registro de los conductores de Uber y MUV, teniendo en cuenta los requisitos tributarios y de seguridad para los pasajeros. Los taxistas cumplen con esos requisitos, pero Uber todavía no”, expresó Medina.

Hay problema es “Uber mau”, afirman

Los taxistas señalaron que lo único que quieren evitar es la competencia desleal.

“El problema es con los Uber y MUV, que no pagan sus tributos y no brindan seguridad a los pasajeros, ya que no están registrados. Los taxistas pagan tributos a la municipalidad, seguros propios y de pasajeros, mientras que los de las aplicaciones no cumplen con esos requisitos. Por ende, no están habilitados y hacen una competencia desleal”, indicó Milciades Ortiz, portavoz de los miembros de la Asociación de Taxistas de Pedro Juan Caballero..

Incidentes entre taxistas y conductores de plataformas

Medios de comunicación de la ciudad de Ponta Porã publicaron que hubo más de un incidente protagonizado por taxistas de la terminal de ómnibus contra conductores de Uber y MUV de nacionalidad brasileña que operan desde la vecina ciudad fronteriza. Incluso señalaron que uno de los taxistas portaba un arma de fuego, situación que fue desmentida por los mismos.

Sobre este tema, Milciades Ortiz dijo que no hay ninguna denuncia ni registro de que eso haya ocurrido, pero admitió que hubo incidentes entre los conductores del transporte alternativo debido a la competencia desleal que aseguran existe en la zona.