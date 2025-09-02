Caacupé: madre y niño están desaparecidos y ordenan su localización

La fiscal Noelia Montanía, de la Unidad Penal N° 1 Regional de Caacupé, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias realizadas en el marco de la búsqueda de Daniela Blanco Estigarribia y su hijo Ángel Adorno Blanco.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público a través de una nota policial, en la cual se informó que la denuncia fue presentada por Néstor Adorno González en la fecha.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se dispuso formalmente la búsqueda y localización de los desaparecidos y, en caso contrario, que se ordene de inmediato.

La fiscal Montanía recordó además a la comisaría actuante la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y de remitir el informe correspondiente en un plazo de 24 horas. También se solicitó la verificación y aplicación de los protocolos vigentes en casos de personas desaparecidas.

Asimismo, la investigación se mantiene abierta con el objetivo de esclarecer el hecho y ubicar a la madre y al niño.

Desapariciones en el interior

La desaparición de personas en el interior del país genera creciente preocupación en las comunidades, debido a la falta de respuestas inmediatas y a las limitaciones de recursos con que cuentan las comisarías locales.

En varias ciudades, cuando un familiar denuncia la desaparición de una persona, muchas veces se enfrenta a trámites burocráticos y a la creencia errónea de que deben transcurrir 24 o 48 horas para activar la búsqueda. Sin embargo, la normativa y los protocolos vigentes establecen que la búsqueda debe iniciarse de inmediato, sin importar el tiempo transcurrido desde la última vez que se vio a la persona.

Casos como el de Daniela Blanco Estigarribia y su hijo de 2 años, reportados en Caacupé, visibilizan la necesidad de fortalecer las capacidades de las dependencias policiales del interior, donde las distancias geográficas, la falta de tecnología y el número reducido de agentes dificultan las tareas de rastreo.