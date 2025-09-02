Nacionales

Caapucú: Madre a prisión por incumplir condena en caso de abuso sexual de su hija

CAAPUCÚ, departamento de Paraguarí. Una mujer de 42 años, de la compañía Itapé Cerro Pa’u, fue enviada a la correccional de mujeres “Casa del Buen Pastor” por incumplir la condena que se le impuso tras permitir que su hija fuera víctima de abuso sexual. La mujer, que ya tenía once órdenes de captura pendientes, fue considerada responsable por el “debido deber del cuidado o educación”.

Por Emilce Ramírez
02 de septiembre de 2025 - 12:50
Mujer de 42 años condenada por incumplir el deber de cuidado o educación. Fue remitida al Correccional del Buen Pastor tras violar las reglas de su suspensión de condena.
Mujer de 42 años condenada por incumplir el deber de cuidado o educación. Fue remitida al Correccional del Buen Pastor tras violar las reglas de su suspensión de condena.

El caso se remonta a setiembre de 2014, cuando familiares de la menor denunciaron que la niña, de 13 años, había quedado embarazada de un hombre de 24. La investigación reveló que la madre de la menor no solo estaba al tanto de la relación, sino que la había consentido, permitiendo que el hombre viviera en su casa.

En el Juzgado de Garantías se solicitó la suspensión de la condena, se concedió y la procesada no cumplió.
En el Juzgado de Garantías se solicitó la suspensión de la condena, se concedió y la procesada no cumplió.

Lea más: Detienen e imputan a tres personas por abigeato y lesión de confianza tras el robo de 19 vaquillas preñadas

El fiscal adjunto Edgar Moreno acusó a la madre por el delito de “violación del deber de cuidado o educación”. La defensa de la mujer, a cargo de Romell Barrios, solicitó la suspensión de la ejecución de la condena, argumentando que la acusada no tenía antecedentes penales y proponiendo que cumpliera la pena de dos años mediante trabajos sociales o donaciones a organizaciones sin fines de lucro.

La juez de Garantías de Quiindy, Zusan Domenech, accedió a la solicitud y dictó la Sentencia Definitiva N° 03 el 30 de noviembre de 2015. En la sentencia, la jueza calificó el hecho punible como violación del deber de cuidado o educación, declaró a la mujer culpable y suspendió la ejecución de la condena a prueba. Como parte de las condiciones, la mujer debía realizar trabajos comunitarios, específicamente limpiar la iglesia de Quiindy.

La condenada a dos años de limpieza en la iglesia de Quiindy no cumplió la sanción y fue enviada al Buen Pastor.
La condenada a dos años de limpieza en la iglesia de Quiindy no cumplió la sanción y fue enviada al Buen Pastor.

Lea más: Denuncian a un hombre por supuesto abuso sexual a su hija de 11 años en Caapucú

Sin embargo, la mujer no cumplió con esta obligación. Ante el reiterado incumplimiento, la Juez Penal de Ejecución Mirian Villamayor libró once oficios al Departamento de Informática de la Policía Nacional solicitando la captura de la condenada. Finalmente, la mujer fue aprehendida por efectivos policiales de la Comisaría de Caapucú y trasladada al Buen Pastor, donde permanecerá a disposición del juzgado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado